Юрген Клопп повторил рекорд Гвардиолы, став тренером месяца в АПЛ в 4-й раз за сезон

Стал известен лучший тренер декабря в чемпионате Англии. Им стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Также на приз претендовали Найджел Пирсон («Уотфорд») и Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

Отметим, что немецкий наставник стал тренером месяца в 4 раз за сезон и второй раз подряд. Клопп повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по количеству призов за сезон.

В декабре «Ливерпуль» одержал победы во всех 5 матчах Английской Премьер-лиги с общим счетом 15:2. «Красные» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 20 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Английской Премьер-лиги