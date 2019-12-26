Магомед-Шаги Сулейманов и Матвей Сафонов стали обладателями премии «Первая пятерка»

Автор: Роман Шлуинский 0

Состоялась церемония вручения национальной премии «Первая пятерка» и приза «Первый шаг». Впервые за 17-летнюю истории премии ее получили два футболиста «Краснодара» — вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шаги Сулейманов.

«Первая пятерка» с 2002 года вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. В прошлом году обладателем приза стала полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Также впервые награждали лучшего дебютанта чемпионата России. Приз «Первый шаг» получил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.

Источник: Еженедельник «Футбол»

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