«Спартак» может приобрести футболиста ПАОК Лео Жабу

Московский «Спартак» может купить полузащитника ПАОК. В московский клуб, возможно, перейдет Лео Жаба.

21-летний бразилец обойдется «красно-белым» в 12 миллионов евро. При этом сумма отступных составляет 20 миллионов евро.

Сообщается, что владеющая правами на футболиста бразильская компания думает, что переход Лео в команду из топ-5 лиг будет сложно организовать. Поэтому компания приняла решение сосредоточиться на российском рынке.

Напомним, Жаба выступал за «Ахмат» в сезоне-2017/18 РПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата Греции он провел 6 матчей.

Фото: твиттер «ПАОКа»

Источник: Sport24.gr