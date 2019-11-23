Абрамович раздумал продавать «Челси» и хочет купить Чалова

«Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым. В трансфере российского нападающего заинтересован владелец английского клуба Роман Абрамович.

«Челси» может приобрести 21-летнего россиянина в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы. В середине декабря будет известно, будет ли удовлетворена апелляция «Челси» против этого наказания. Ранее намерение заполучить Чалова высказывал «Кристал Пэлас», который готов заплатить за форварда ЦСКА 25 млн фунтов.

Напомним, накануне появилась информация, что владелец «Челси» Роман Абрамович не будет продавать клуб. Россиянин имеет проблемы с британской визой, но отказался продать клуб за 2,5 млрд фунтов. На решение Абрамовича расстаться с «Челси» оказало влияние успешное выступление команды в текущем сезоне. Лондонский клуб сейчас тренирует Фрэнк Лэмпард.

После 12 туров «Челси» занимает третье место в АПЛ с 26 очками. Такое же количество баллов у «Лестера», идущего вторым. На первом месте в Лиге – «Ливерпуль» — 26 очков.

Источник: Sky Sports, The Telegraph

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