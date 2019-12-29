Агуэро забил 1000-й мяч команд Гвардиолы за всю его тренерскую карьеру в чемпионатах трех стран

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ. В этой встрече был забит 1000-й мяч команд Хосепа Гвардиолы в национальных чемпионатах за всю его тренерскую карьеру. Этим юбилейным голом отметился Серхио Агуэро.

Форвард Серхио Агуэро открыл счет на 52-й минуте. Этот гол позволил главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле преодолеть достичь отметки в тысячу мячей, забитых его командами в чемпионатах в течение его тренерской карьеры.

После мяча Агуэро голом отметился еще и Кевина де Брюйне. Всего «МанСити» при Гвардиоле забил 335 голов в АПЛ. В предыдущих клубам испанца результаты были такими: «Барселона» — 412 мячей, «Бавария» — 254.

Лучшим бомбардиром за время работы Гвардиолы в различных клубах является нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 138 мячей. Он же стал и лучшим ассистентом, отдав 59 голевых передач.

Если считать голы во всех турнирах, забитые командами Хосепа Гвардиолы, то их количество увеличивается до 1585 мячей в 612 играх.

Напомним, что у «МанСити» в нынешнем турнире АПЛ теперь 38 очков, после 20 игр, команда Гвардиолы занимает 3-е место в таблице, отставая на очко от «Лестера». А лидирует «Ливерпуль» — 52 балла после 19 встреч. «Челси», победивший «Арсенал», располагается на 4-й позиции с 35 очками.

Источник: Marca

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