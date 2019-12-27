Александр Егоров, которому президент ЦСКА предлагал застрелиться, ушел с поста главы департамента судейства

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров уходит с занимаемой должности по собственному желанию. Утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента — судейства и инспектирования.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать, — заявил Александр Егоров. — Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие».

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«Благодарю Александра Егорова за работу, — отметил президент РФС Александр Дюков. — Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах».

Напомним, что в начале декабря президент ЦСКА Евгений Гинер обвинил Александра Егорова во взяточничестве: «Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится… Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит».

Позже Евгений Гинер был подвергнут дисквалификации. Президент ЦСКА обратился в Апеляционный комитет РФС и наказание Гинеру было смягчено. Запрет на осуществление любой футбольной деятельности в течение трёх месяцев сохранился, но условная часть запрета сокращена с одного года до шести месяцев. Сумма штрафа была сокращена вдвое – с 1 миллиона до 500 тысяч рублей.

Источник: РФС

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