Александр Головин: «Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы»

Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что команда старается не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы-2020, чтобы не нагнетать обстановку в коллективе. В матче с Шотландией (4:0) Головин отметился забитым мячом, а также сделал две голевые передачи.

«Перед матчем (с Шотландией) вспоминал чемпионат мира, у меня остались приятные воспоминания от игры в «Лужниках» и на всем турнире, — сказал Александр Головин. — Первый тайм против шотландцев был трудным, соперник хорошо перестраивался в обороне, компактно играл в середине поля, не оставляя зон между линиями. Наша команда поначалу играла робко, часто используя длинные передачи, однако первый гол Дзюбы сильно нам помог, быстро забив второй мяч, у нас стало все получатся, мы раскрепостились. Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы, чтобы не нагнетать обстановку, мы просто выходим на каждым матч с целью победить».

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают 2-е место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На 3-м месте идет команда Кипра (10), 4-м — сборная Казахстана (7), 5-м — команда Шотландии (6), 6-м — сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд Евро-2020, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде Кипру.

Напомним, что на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Источник: ТАСС

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