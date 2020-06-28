Александр Неценко: «Для «МанСити» — «сороки» соперник очень неудобный»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2019/20 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити». По словам Неценко, «горожанам» придется нелегко в этой встрече.

«Эта встреча не должна получиться легкой прогулкой для «горожан», хотя в кубковых соревнованиях у них отличный настрой, — говорит Александр Неценко. — Давайте по порядку. Команде Гвардьолы придется играть уже 4-й матч за 12 дней, а кадровая ситуация становится только хуже. К травмированному Агуэро добавился дисквалифицированный Фернандиньо. С «Челси» манкунианцы еле держали скорости и выглядели натужно. Вероятнее всего не сыграет Стоунз, в лазарете Эрик Гарсия и Жоау Канселу».

«К тому же, для «МанСити» «сороки» соперник в последнее время очень неудобный. Гвардиола сумел обыграть «Ньюкасл» лишь раз за последние 4 встречи. Стив Брюс отлично вернулся в чемпионат, разгромив «Шеффилд» и чуть не удержав победу над «Астон Виллой». Да, глубины состава «Ньюкаслу» не хватает, но из новых травмированных только Мэтт Ритчи. За последние 4 тура АПЛ «сороки» выдали 3 сухих матча», — отмечает комментатор «Матч ТВ».

«С учетом Кубка и победы над «Вест Бромом» «сороки» не уступают никому уже 5 игр кряду. А если брать личные встречи с «Сити», то в них 6 из последних 7 случаев срабатывал выбор «обе забьют». Мне кажется, «Ньюкасл», наряду с гостями, отыщет свой шанс в атаке», — отмечает Неценко.

Напомним, что в АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место, а чемпионом досрочно уже стал «Ливерпуль», завоевавший титул сильнейшей английской команды после 30-летнего перерыва!

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press

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