Александр Неценко: «Предпочту победу «Севильи», которая перекроет кислород «Краснодару»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Севилья» – «Краснодар». Матч состоится 24 ноября, начало в 20:55 по московскому времени.

«Андалусийцы могут сколько угодно не добирать очков в Примере, но в Лиге чемпионов им пока не забили ни «Челси», ни «Ренн». Проблема команды Юлена Лопетеги в реализации. Пока им не удается забивать столько, сколько раньше, и это тормозит испанцев в решении их задач, — отмечает Александр Неценко. — У «Краснодара» все еще «полна коробочка» травмированных и больных. Кабелла не готов, вне игры Вандерсон, Классон и Петров. Есть хронические сложности с тем, чтобы играть на ноль и уже давно».

«Севильцев почти невозможно взломать. Дома они всерьез отнесутся к предстоящей встрече, поскольку борьба в группе жаркая и им нельзя терять очков, а значит, шансов даже на гол у россиян почти не будет, — подчеркнул комментатор «Матч ТВ». — Сейчас андалусийцы низовая команда, россыпи голов в их матчах не наблюдается. В такой ситуации предпочту победу «Севильи», которая перекроет кислород сопернику».

В группе F «Краснодар» после четырех матчей занимает после третье место. У «быков» — 1 очко, столько же у «Ренна», который занимает последнюю строчку в квартете. На второй позиции «Севилья» с 7 баллами, а лидирует «Челси», у которого также 7 очков.

Источник: РБ

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