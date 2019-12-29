Александр Неценко: «Волкам» будет трудно прервать победную серию «Ливерпуля»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

— Конечно, «Ливерпуль» – фаворит. Домашняя форма у мерсисайдцев бесподобна – 9 матчей – 9 побед. Конечно, «волки» всегда чрезвычайно опасны в противостояниях против топ-команд. Тем более, им удалось дважды обыграть «МанСити», но команда Гвардьолы в этом сезоне намного уязвимее, чем ранее. «Вулверхэмптоном» можно восхищаться. Так рано начать сезон, после чего зайти в группу Лиги Европы и выйти из нее, при этом сохраняя шансы на высокое место в АПЛ – респект Нуну Эшпириту Санту.

Однако «Ливерпуль» выиграл 16 матчей кряду на «Энфилде» в рамках АПЛ и мне трудно рассмотреть реальные шансы у «волков» прервать эту серию. Тем более, Нуну наверняка придется ротировать состав в условиях напряженного календаря. Конечно, «Ливерпулю» будет очень непросто, но он точно не проиграет. А вот «вулвз», как мне кажется, забьют. Кроме «Уотфорда» на «Энфилде» забивали все соперники «красных».

А, во-вторых, гости забивали, как минимум, один мяч в 18 последних встречах в первенстве Англии. У «Ливерпуля» травмированы Ловрен и Матип, а также Фабиньо, способный сыграть в центре обороны. Александр-Арнольд тоже может быть вне игры. Ему нужен отдых. Хэндерсону надо зализать раны. В общем, обе забьют, а «Ливерпуль» не проиграет.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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