Александр Вишневский: «Без Месси, Жорди Альбы и Фати «Барселона» не забьет «Эйбару» много голов»

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/21 «Барселона» — «Эйбар». Игра состоится 29 декабря, начало в 21:15 по московскому времени.

«Последний матч года «Барселоне» предстоит провести без большой группы футболистов основного состава. Самое важное – отсутствие Месси. Аргентинец не сыграет с «Эйбаром» из-за микротравмы, — рассказывает Александр Вишневский. — Кроме того, дисквалифицирован Жорди Альба, перебравший желтые карточки. Ну и продолжают оставаться в лазарете Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати. Думаю, что с такими потерями «Барселона» вряд ли забьет слишком много голов. Но все же каталонцы и едва ли потеряют очки».

«Стоит добавить, что у «Эйбара» в этом сезоне не было ни одного матча с более чем четырьмя голами, да и в играх с участием «Барселоны» тотал в 4,5 мяча пробивался лишь два раза – в играх с «Ференцварошем» и «Бетисом», но эти голеадоры проходили при активном участии Месси, — отмечает Вишневский. — Наконец, в пяти очных матчах «Барселоны» и «Эйбара» ставка на победу каталонцев при тотале меньше 4,5 мяча выиграла трижды. А не выигрывала она в тех матчах, когда Месси оформлял в ворота басков соответственно покер и дубль».

«Барселона» занимает в Примере после 14 матчей 5-е место, у каталонцев 24 очка. «Эйбар» занимает 17-е место с 15 баллами после 15 игр. Лидирует в турнире «Атлетико» — после 13 игр у «матрасников» 32 очка. Такое же количество баллов у «Реала», но после 15 матчей.

Источник: РБ

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