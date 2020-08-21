Александр Вишневский: «Интер» переоценен, у «Севильи» шансов в финале Лиге Европы будет больше

Футбольный журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 «Севилья» — «Интер». Игра состоится 21 августа, начало в 22:00 по московскому времени.

«Вроде бы совсем недавно играли четвертьфинальные матчи, недавно было двойное испано-итальянское противостояние в 1/8 финала, где в одном случае победил итальянский клуб «Интер», а во втором испанский – «Севилья». После этого испанцы и итальянцы, разобравшись друг с другом, обыграв «Рому» и «Хетафе», выносили всех подряд. В итоге эти две команды спокойненько дошли до финала», — рассказывает Вишневский. — Точнее, «Интер» дошел спокойно, а у «Севильи» все-таки были посильнее соперники, был сложный полуфинал. В матче с «МЮ» при счете 1:0 в пользу манкунианцы давили довольно мощно, могли забить второй гол, но плохо реализовывали свои моменты, да и вратарь у «Севильи» блистал. Несмотря на обилие голевых моментов, мне было как-то спокойно за «Севилью», — продолжает журналист. — «Я думаю, что игра будет низовой, потому что очень мало

«Севилья» пропускает, спокойно проводит такие матчи. Я напомню, что для «Севильи» это шестой финал Лиги Европы за 15 лет, и все предыдущие пять «Севилья» выиграла. Пусть предыдущий финал и был четыре года назад – состав поменялся, другой тренер, но Хулен Лопетеги великолепно проводит финалы. Он выигрывал и юношеский, и молодежные чемпионаты Европы с Испанией».

«В этот раз соперник у «Севильи» очень сильный. «Интер» отстал всего на одно очко от «Ювентуса», выдал очень хорошую концовку чемпионата Италии, а мы все-таки должны учитывать посткарантинное состояние команд. В Лиге Европы миланцы выступали очень уверенно и счет 5:0 в матче с «Шахтером» стал для меня шоком. Я думал, что будет гораздо более ровная игра. «Интер» в ударе, но у «Севильи» было больше на день для подготовки», — подчеркивает Вишневский.

«Я думаю, что «Интер» переоценен и все-таки больше шансов у «Севильи», но мне кажется, что тут будет ничья. В играх плей-офф, состоящих из одного матча, ничьи случаются гораздо чаще, чем в других матчах. Оба полуфинала у нас прошли без ничьих, третий матч без ничьей было бы уж перебором. Думаю, что тут будет 0:0 или 1:1 – боязнь оступиться, будучи в шаге от трофея, будет команды немного сковывать. Мне кажется, что шансы на ничью здесь хорошие. А еще мне кажется, что голов тут вряд ли будет много», — отмечает Александр Вишневский.

Напомним, «Севилья» в 6-й раз будет играть в финале Лиги Европы. Андалусийцы становились обладателями победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы пять раз. Это случилось в финалах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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