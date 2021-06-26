Александр Вишневский: «Италия выиграет, но австрийцы дадут бой»

Эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия. По мнению Вишневского, «скуадра адзурра» одержит четвертую «сухую» победу на нынешнем чемпионате Европы.

«Сборная Италии заслужила комплиментов. Это единственная команда, которая одержала три победы в групповом раунде. Две крупные победы и затем вторым составом она обыграла сборную Уэльса, — отмечает Вишневский. — Я бы предостерег от больших ожиданий. Всегда, когда команда ярко проводит групповой этап, на стадии плей-офф могут возникнуть сложности. Возникает подозрение, а не потратила ли команда много сил на групповом этапе, не ошибся ли тренер с раскладкой сил? Обычно большие турниры выигрывают команды, которые в групповом раунде выступают не так блистательно, как выступила Италия. В этом плане вспоминается 2008 год и выступление сборной Нидерландов. Тогда первые три матча были выиграны уверенно, а вот на матч 1/8 финала против России команда была совершенно не готова».

«Боюсь за Италию. Уж очень она была хороша, а тут еще и переезд из Рима, где она провела первые три матча. С другой стороны, у команды Манчини было время подготовиться. Она понимала, что занимает первое место в группе. Было время отдохнуть Иммобиле, который не играл в третьем матче. Я все-таки думаю, что Италия выиграет, но австрийцы дадут бой и матч будет непростым. Австрия на этом турнире удивила. Две победы добыто, блистательная игра против Украины. Но против сильного соперника, против Нидерландов, австрийцы выглядели не так хорошо, не так добротно.

Мне кажется, что Австрия в Лондоне проиграет, но даст бой. Подозреваю, что у итальянцев будет четвертая подряд сухая победа», — считает Вишневский.

Источник: РБ

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