Александр Вишневский: «Не очень понятно, что при новом тренере можно ждать от «Челси»

Эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Атлетико» — «Челси». Матч состоится 23 февраля, начало в 23:00.

«Атлетико» и «Челси» наверняка накопили силы, чтобы именно в Лиге чемпионов зажечь по полной программе. Не зря они синхронно провалили свои матчи во внутренних чемпионатах. Для многих стало сюрпризом то, что «синие» потеряли два очка на выезде в матче с «Саутгемптоном». Настоящим шоком можно назвать то, что «Атлетико» потерял пять очков в двух последних матчах с «Леванте». Так сложилось, что матчи 1-го круга и последнего тура команды проводили на прошлой неделе. Если раньше отрыв «Атлетико» от «Реала» по потерянным очкам составлял 11 очков, то теперь он снизился до шести пунктов, — рассказывает Александр Вишневский. — Теперь стоит вспомнить, что именно в Лиге чемпионов «Атлетико» очень здорово проводит домашние матчи и пропускает там голы примерно раз в пять миллионов лет. Но сейчас игра пройдет в Бухаресте, поэтому весь фактор своего поля полностью нивелируется. У «Атлетико» с Бухарестом связаны приятные воспоминания, так как в 2012 году там команда выиграла Лигу Европы, победив в финале со счетом 3:0 «Атлетик» из Бильбао».

«Смущает, конечно, то, что два основных защитника не смогут сыграть, но «Атлетико» все равно на порядок сильнее в этом сезоне, чем «Челси». Что касается количества забитых мячей, то тут 50 на 50. Обе команды чередуют тактические схемы. Иногда играют в три центральных защитника, иногда в два. «Челси» недавно поменял тренера, который еще не играл в больших матчах. Только одна встреча выиграна у «Тоттенхэма» со счетом 1:0. Но не очень понятно, что при новом тренере можно ждать от «Челси», — отмечает Вишневский. — Перед Мадридом четко стоит задача — в домашнем матче пропустить как можно меньше, а уже где проходит игра, на домашнем стадионе или в Бухаресте, не имеет значения. «Атлетико» очень важно дома сыграть на ноль, причем команда умеет это делать, хотя в последнее время начала пропускать больше, чем обычно. Но и атака у «Атлетико» очень неплохая: есть Луис Суарес, Жоао Феликс. В прошлом матче дебютировал Муса Дембеле. Все они готовы забивать, но мне кажется, что мы увидим не больше трех голов».

В состоявшихся ранее первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов были зафиксированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4, «РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2, «Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1, «Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:3.

Источник: РБ

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