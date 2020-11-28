Алексей Андронов: «Футболисты «Баварии» начинают выдыхаться»

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» в 9-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/21. Матч состоится 28 ноября, начало в 17:30 по московскому времени.

«Любопытен этот матч тем, что «Бавария» сейчас в очень сложном графике живет. Матчи один за другим. Мы видим, что понемногу футболисты начинают выдыхаться. Тем более есть и травмы в команде, есть и проблемы определенные, да еще и игроки в сборных задействованы по полной программе», — рассказывает Алексей Андронов.

«Матч, который был у «Баварии» посреди недели в Лиге чемпионов, только по счету получился убедительным (3:1). А так австрийский «Ред Булл Зальцбург» перебил «Баварию» по количеству ударов. Если бы не Нойер, который не раз выручил, еще не известно, как бы «Бавария» из этой истории вышла», — продолжает комментатор.

«Мне кажется, что сейчас ждать феерии от «Баварии» не стоит. Она, разумеется, постарается забить 1-2 мяча и решить исход, а дальше, возможно, сыграет на удержание, что с ней бывает очень редко», — отмечает Андронов.

После 8 туров «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 19 очками, опережая дортмундскую «Боруссию» на один балл. «Штутгарт» занимает восьмое место с 11 баллами.

Источник: РБ

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