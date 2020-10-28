Алексей Андронов: «Класс «Боруссии» выше, чем у «Зенита»

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Зенит» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Встреча пройдет 28 октября в Дортмунде, начало в 23:00 по московскому времени.

«Здесь, наверное, даже не о чем говорить. «Зенит» в последнее время выглядит невразумительно, причем во всех турнирах. У «Боруссии» тоже есть некоторые проблемы, она мучается со своими соперниками, даже с «Шальке» в последнем туре. Первый тайм был очень непонятный и сумбурный. Но все в итоге решил класс исполнителей. У «Боруссии» он выше. Как будет с «Зенитом» — посмотрим», — говорит Алексей Андронов.

«Мне кажется, что поражение в первой игре от «Лацио» должно подстегнуть Дортмунд. Конечно, потери очков здесь допускать нельзя. Это даже не обсуждается. Да и победа должна быть достаточно уверенной. Думаю, можно поставить на «Боруссию». Прежде всего исхожу из того состояния, в котором находится «Зенит». Состояние это довольно печальное».

Напомним, что в группе F Лиги чемпионов после первого тура «Зенит» занимает третье место. Команда Сергея Семака уступила «Брюгге» (1:2), ниже питерского клуба – «Боруссия» Д, которая проиграла «Лацио» (1:3). На первом месте в группе — римская команда, на втором «Аталанта», победившая в «Мидтьюлланд» (4:0).

Источник: РБ

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