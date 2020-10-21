Алексей Андронов: «Матч с «РБ Зальцбург» определит для «Локо» настрой на Лигу чемпионов»

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Матч, который, думаю, для «Локомотива» должен определить весь настрой клуба на Лигу чемпионов. Но явным фаворитом букмекеры видят австрийскую команду. Но я все-таки думаю, что нужно исходить не из того, кто матч выиграет. И практически уверен, что «Локомотив» будет играть закрыто, на контратаках. Возможно, «Локомотив» будет памятовать о том, как сложилась для него стартовая игра Лиги чемпионов год назад. Тогда соперник был другой — «Байер» из Леверкузена», — говорит Алексей Андронов.

«Не предвижу большое количество мячей в этом матче. Хотя «РБ Зальцбург» довольно результативная команда. Но думаю, что много забить не должны. «Локомотив» упрется, при этом сам много не забьет», — убежден комментатор.

Накануне свои первые матчи в групповом турнире Лиги чемпионов провели «Зенит» и «Краснодар». Команда Сергея Семака уступила бельгийскому «Брюгге» (1:2), а «быки» сыграли вничью с французским «Ренном» (1:1).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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