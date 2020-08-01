Алексей Андронов: «В этом финале Кубка Англии на кону у «Арсенала» выход в еврокубки»

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/20. Матч состоится 1 августа и пройдет на «Уэмбли».

«В Англии знаковый матч – Кубок Англии, финал, «Арсенал» — «Челси». У матча достаточно большое значение. Для «Челси» это титул, которых, прямо скажем, в последнее время не так много. Для «Арсенала» на кону стоит выход в еврокубки. Команда последний раз оставалась без них больше 20 лет назад», — рассказывает Андронов.

«Я полагаю, что настрой будет предельно серьезный у обеих команд. Этот не тот случай, когда в финале Кубка играет уже немного обленившаяся и добившаяся в чемпионате результатов команда – это совершенно другая история, тем более, что это лондонское дерби. Предполагаю, что у «Арсенала» единственный шанс на победу – играть в атаку. Думаю, что забитых мячей в этом матче стоит ждать достаточно большое количество, несмотря на, что это финальная игра», — убежден телекомментатор.

Напомним, что в завершившемся турнире АПЛ «Челси» занял 4-е место, а «Арсенал» финишировал на 8-й позиции.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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