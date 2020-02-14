Алексей Морозов стал президентом КХЛ

Континентальная хоккейная лига приняла решение об избрании президентом организации Алексея Морозова, профессионального хоккеиста, являющегося руководителем МХЛ. Предыдущий глава КХЛ Дмитрий Чернышенко покинул свой пост, так как был назначен вице-премьером Правительства России.

Единогласное избрание Морозова на пост главы КХЛ прокомментировал председатель Совета директором КХЛ Геннадий Тимченко.

«Дмитрий Николаевич Чернышенко вошёл в состав нового Правительства России в ранге вице-премьера. В сферу его деятельности среди прочих будет входить и курирование вопросов спорта. Я хотел бы выразить огромную благодарность Дмитрию Николаевичу за ту работу, которая была проделана им в течение пяти лет. Под его руководством Лига вышла на новый уровень, поступательно развивается согласно разработанной стратегии, совершенствуется во всех направлениях – от повышения инвестиционной привлекательности, уровня зрительского интереса и спортивного мастерства игроков до внедрения новейших технологий», — отметил Геннадий Тимченко.

«Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея. Думаю, нет необходимости долго представлять великолепного мастера, одного из самых ярких нападающих в истории российского хоккея, серебряного призера Олимпиады, двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать», — заявил председатель Совета директоров КХЛ.

Алексей Алексеевич Морозов родился 16 февраля 1977 года в Москве. Профессиональный хоккеист, воспитанник ДЮСШ «Крылья Советов». Выступал за клубы «Крылья Советов» (Москва), «Ак Барс» (Казань), ЦСКА (Москва), а также в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Завершил игровую карьеру в 2014 году.

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года в Нагано, двукратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Континентального кубка, двукратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион России. Знаменосец сборной России на открытии Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.

В 1999 году окончил Российскую Государственную академию физической культуры (РГУФК) по специальности «Физическая культура и спорт». В 2011 году защитил диплом Казанского федерального университета по специальности «Юриспруденция».

11 июня 2015 года избран управляющим директором Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига». 25 июля того же года вошёл в состав Правления Общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига».

Источник: Официальный сайт КХЛ

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