Ананидзе получил за расторжение контракта со «Спартаком» 1,2 млн евро

«Спартак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 27-летним полузащитником Джано Ананидзе. Футболист планирует продолжить карьеру в Европе.

Соглашение «Спартака» с грузинским легионером действовало до июня 2021 года. По условиям досрочного прекращения трудовых отношений Ананидзе будет выплачена сумма около 1,2 млн евро.

«Наша сторона не торговалась, Джано принял условия, предложенные клубом, — подчеркнул официальный представитель Ананидзе — Теймураз Лепсая. — Собственно, когда он подписывал новое соглашение с красно-белыми, не особо торговался, также поступил и во время расторжения. Джано благодарен «Спартаку» за все 11 лет, что провел там. В первую очередь — болельщикам, работникам клуба, руководству и лично Леониду Арнольдовичу Федуну».

Также Лепсая отметил, что у Джано Ананидзе есть несколько предложений о предложении карьеры, но он намерен попробовать перезагрузить свою карьеру: «Для Джано сейчас приоритет — сменить атмосферу, чемпионат, попробовать перезагрузить карьеру. Ему всего 27 лет, ни для кого не секрет, что это талантливый футболист. Реализовать себя на 100 процентов в «Спартаке» ему, по всей видимости, не удалось, но он делал все, что мог. Теперь, наверное, настало время подумать о смене обстановки». Повторю, ему всего 27, он еще может поиграть несколько лет на высоком уровне. До 31 января у нас приоритет — Европа, Джано хочется получить новый вызов и попробовать свои силы там».

Напомним, что в РПЛ открылось зимнее трансферное окно. Клубы могут регистрировать новичков на вторую часть сезона. Подписывать игроков российские клубы смогут до 21 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею