Анчелотти заключил контракт с «Эвертоном» на 4,5 года и получит трансферный бюджет на новых игроков

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти получит трансферный бюджет на усиление новыми игроками. Накануне итальянец подписал контракт с клубом на 4,5 года.

Карло Анчелотти после отставки из «Наполи» лишь неделю оставался без команды. 21 декабря итальянский тренер заключил соглашение с «Эвертоном» до конца сезона-2023/24. Он сменит во главе команды Данкана Фергюсона, который был и.о. главного тренера после отставки Марку Силвы.

Анчелотти — один из самых успешных тренеров современности, он три раза выигрывал Лигу чемпионов, а также является единственным тренером в истории, который приводил свои команды к победам в чемпионатах Италии, Англии, Франции, Германии. «Эвертон» стал десятым клубом итальянца в карьере, в числе команд, где он работал: «»Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария».

«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными болельщиками, – заявил Анчелотти, объясняя свой выбор в пользу «Эвертона». – У владельца и руководства есть четкое видение по достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как тренеру. Я видел по последним матчам, что игроки способны на очень многое. Работа, проделанная Данканом, — большое дело. Хорошая организация, дисциплина и правильная мотивация являются одними из ключевых компонентов в футболе, и я рад, что он будет частью моей команды, двигающейся вперед».

«Когда Анчелотти обсуждал детали соглашения с «Эвертоном», он задал очевидный вопрос о трансферном бюджете. Ответ был такой: «У нас есть деньги, и мы не прочь их тратить», — отметил владелец клуба Фархад Мошири.

Свой первый матч во главе «Эвертона» Анчелотти проведет 26 декабря против «Бернли». Сейчас новая команда итальянского тренера занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.

Источник: ФК «Эвертон»

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