Анчелотти заключил контракт с «Эвертоном» на 4,5 года и получит трансферный бюджет на новых игроков

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти получит трансферный бюджет на усиление новыми игроками. Накануне итальянец подписал контракт с клубом на 4,5 года.

Карло Анчелотти после отставки из «Наполи» лишь неделю оставался без команды. 21 декабря итальянский тренер заключил соглашение с «Эвертоном» до конца сезона-2023/24. Он сменит во главе команды Данкана Фергюсона, который был и.о. главного тренера после отставки Марку Силвы.

Анчелотти — один из самых успешных тренеров современности, он три раза выигрывал Лигу чемпионов, а также является единственным тренером в истории, который приводил свои команды к победам в чемпионатах Италии, Англии, Франции, Германии. «Эвертон» стал десятым клубом итальянца в карьере, в числе команд, где он работал: «»Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария».

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti ! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019