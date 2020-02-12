Андрей Шевченко может возглавить «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен в случае, если ему не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Одним из возможных кандидатов на его замену является Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.

В приглашении одного из лучших нападающих в истории «Милана», обладателя «Золотого мяча-2014», заинтересован технический директор клуба Паоло Мальдини, сообщает Calciomercato. Шевченко не намерен переходить к активным действиям в этом направлении раньше лета, когда пройдет чемпионат Европы-2020.

Также одним из кандидатов является Ральф Рангник из «Лейпцига». Немецкий специалист — приоритетный вариант для владельцев «Милана».

После 23 туров «Милан» занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка. «Россонери» отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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