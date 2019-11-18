Англичанин Кейн захватил лидерство в споре бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн лидирует в споре бомбардиров отбора Евро-2020. На счету форварда 12 забитых мячей. Английская национальная команда в заключительной встрече отборочного турнира чемпионата Европы добилась выездной победы над Косово (4:0).

«Мы досрочно вышли на Евро, поэтому психологически было немного тяжело. Но мы все сделали правильно — забили первый гол, преодолели отрезок, когда они давили на нас, и прекрасно провели концовку. 4:0 — отличный результат, — заявил Гарри Кейн. — Очевидно, что, как нападающий, я хочу забивать голы, выигрывать игры. Здорово, что удалось забить ещё один мяч. Я люблю забивать, как и любой форвард, так что, надеюсь, продолжу делать это следующим летом».

Сборная Англии, набрав 21 очко, заняла первое место в турнирной таблице группы A. Косово (11) — на 3-м месте.

Опередить Гарри Кейна в споре бомбардиров может израильтянин Эран Захави (11 голов), у которого впереди матч против Северной Македонии. Есть шансы стать лучшим снайпером и у россиянина Артема Дзюбы (9 мячей), так как нашей команде предстоит заключительная встреча отбора с Сан-Марино. А вот Криштиану Роналду (11) Кейна уже не догонит, так как Португалия свои матчи отбора уже завершила.

Источник: УЕФА

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