АПЛ, Лига 1, Лига чемпионов и Лига Европы остановлены из-за коронавируса

Английская Премьер-лига, французская Лига 1, Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Ранее о прекращении матчей своих футбольных чемпионатов объявили Италия и Испания.

УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение касается матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированных на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской Лиги чемпионов.

17 марта состоится совещание по видеосвязи с участием представителей всех ассоциаций, членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). На нем, по информации L’Equipe, должны объявить о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

В Англии приостановлены матчи АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.Предполагается, что соревнования будут возобновлены 4 апреля.

Во Франции прерваны футбольные чемпионаты всех уровней. Причем, на неопределенный срок.

Кроме того, приостановлены чемпионаты разных стран по многим видам спорта: в хоккее — НХЛ, в баскетболе — НБА, в «Формуле-1» — Гран-При Австралии и т. д.

Объявлено о проведении матчей при закрытых трибунах: в немецкой Бундеслиге, РПЛ (на игры в Москве буду пускать до 5 000 чел), а также в КХЛ. Однако в любой момент возможны изменения и здесь.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 128 343 случая заражения коронавирусом. Умерли 4 720 человек.

Источники: УЕФА, АПЛ, Лига 1

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