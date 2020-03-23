Артем Дзюба: «Весь мира на карантине, а русские не сдаются, проспиртованы все»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, чем он занимается во время паузы в чемпионате России, которая вызвана пандемией коронавируса. По словам футболиста, он «уже устал дышать воздухом на балконе».

«С одной стороны, тяжело. Не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе, — признался Артем Дзюба.

«Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются, — говорит нападающий «Зенита». — Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!»

«Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда – пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе – пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится», – сказал Дзюба.

К настоящему времени все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением. Заражены по все стране, по официальной информации, около 500 человек.

Источник: Официальный сайт «Зенита»

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