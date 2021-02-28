Артур Петросьян: «Челси» — фаворит в матче против «МЮ»

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 28 февраля, начало в 19:30 по московскому времени.

«МЮ» вышел в следующий раунд Лиги Европы, особо не напрягаясь. Сыграл нулевую ничью с «Реал Сосьедадом». Но у Сульшера образовались проблемы. Почти весь центр поля выбыл. Погба точно не будет в ближайшем матче. Ван де Бек также под вопросом и может не сыграть в ближайшем туре. Полузащита будет выглядеть явно не так, как хотел бы норвежец», — рассказывает Артур Петросьян.

«У «Челси» было лишних два дня на подготовку, хоть и более важная игра была в Лиге чемпионов против «Атлетико». Но, синие сейчас играют в такой футбол, не самый энергозатратный, который не отбирает силы у команды. Так же, как и предыдущие семь матчей под руководством Тухеля, «Челси» провел против Мадрида, ничего не позволив сделать у своих ворот. Синие и сами не сильно напрягались. Забили один гол и дальше уже катали мяч до конца матча. Это новый «Челси», который себе не изменяет. Процент владения в районе 70. Играет в свое удовольствие, пока не сильно заботясь об атаках, которых случается не так много на данный момент, — продолжает журналист. — Конечно, в новом сезоне все будет выглядеть по-другому, но для Тухеля было главным наладить организацию игры команды и снова зажечь глаза игроков».

«Что касается предстоящей игры, то нет сомнений в том, что «Челси» будет контролировать встречу, будет больше владеть мячом и главное не допустит, чтобы «МЮ» доставлял мячи до своих атакующих игроков, которые могут и пенальти сообразить и знают, как распорядиться мячом. «Челси» тут главное владеть преимуществом. В этой игре «Челси» можно считать фаворитом, — убежден Петросьян. — В турнирной таблице «Челси» располагается на пятом месте, а «МЮ» — на втором. Но я думаю, что отрыв будет сокращаться, а «Челси» окажется в зоне Лиги чемпионов по итогу сезона».

Источник: РБ

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