Артур Петросьян: «До матча с чехами у голландцев на Евро-2020 серьезных испытаний не было»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия. Игра состоится 27 июня, начало в 19:00 по московскому времени.

«Думаю, что голландцы все-таки переоценены букмекерами. Да, у них преимущество в качестве исполнителей, и пока что, по сути, безоблачная кампания, но по-настоящему серьезных испытаний у оранжевых еще не было, — отмечает Артур Петросьян. — Против чехов будет непросто. Команда у них боевая, вгрызающаяся в каждый мяч, не позволяющая особо развернуться перед своими воротами. Да и в контратаках они смотрелись до сих пор более чем прилично».

«Голландцы наверняка будут владеть здесь территориальным и игровым преимуществом, но не думаю, что матч для них получится легким. Предположу, что чехи, если и проиграют, то максимум в один мяч, — считает журналист. — К тому же игра будет проходить в Будапеште, судя по всему в жару, так что это скажется на скоростях. Не думаю, что игра получится результативной».

Напомним, что в матчах 1/8 финала чемпионата Европы также встречаются: Уэльс – Дания – 0:4, Италия – Австрия – 2:1, Бельгия – Португалия (27 июня), Франция – Швейцария, Хорватия – Испания (оба — 28 июня), Англия – Германия, Швеция – Украина (оба – 29 июня).

Источник: РБ

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