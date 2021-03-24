Артур Петросьян: «Франция легко победит Украину»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Франция – Украина. Игра состоится 24 марта, начало в 22:45 по московскому времени.

«В турнирах ФИФА, к которым относится эта квалификация, разница забитых и пропущенных мячей имеет первостепенное значение, и это один из доводов в пользу хозяев. Хотя маловероятно, что в этой группе у чемпионов мира по завершении отбора будет поровну очков с кем-то еще», — отмечает Артур Петросьян.

«У трехцветных нет проблем с составом, все сильнейшие в сборе. А возможность проводить пять замен лишь увеличит шансы Дешама иметь на поле одинаково мощный состав на протяжении всего матча. У Украины же, которой и без того было бы непросто, еще и потери в составе – не будет Степаненко, Беседина и Цыганкова. Думаю, хозяева достаточно легко здесь победят. Может, не так крупно (7:1), как в октябре, но разгром вполне вероятен».

Источник: РБ

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