Артур Петросьян: «Главный фаворит футбольного турнира Олимпиады-2020 – это сборная Испании»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на победителя Олимпиады-2020 по футболу. Турнир стартует за день до старта Игр — 22 июля, финал состоится также за день до финиша всех стартов — 7 августа.

«Мне кажется, что главным фаворитом олимпийского турнира по футболу является сборная Испании. Причин несколько. Во-первых, состав – самый мощный, самый сыгранный. Тренер Луис де ла Фуэнте практически с тем же составом выиграл в 2019 году чемпионат Европы U19, поэтому с «химией» в этой команде все в порядке, — рассказывает Артур Петросьян. — Если не ошибаюсь, то сразу шесть человек из взрослой сборной Испании, которая только что играла на Евро, поедут в Японию. Мне кажется, что эта команда набирала по ходу турнира, поэтому у этих игроков некоторое состояние невыполненной работы. Мне кажется, что все будут гореть желанием выиграть золото Олимпиады. Педри, Ольмо, Оярсабаль, Симон, Себальос – команда подобралась очень боеспособная».

«Как мне кажется, можно поставить на победы в своих группах сборных Испании и Бразилии. Если кто-то из них займет не первое место, то они попадут друг на друга в четвертьфинале. Если Испания вдруг не выиграет Олимпиаду, то бразильцы это сделать будут обязаны», — отмечает журналист.

Источник: РБ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею