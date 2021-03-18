Артур Петросьян: «Когда «Милан» включает скорости, то у «МЮ» возникают проблемы»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/21 «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 18 марта, начало в 23:00 по московскому времени.

«Милан» без ряда ведущих игроков смотрелся куда более солидно в первом матче. Довольствовался всего лишь ничьей 1:1, хотя легко мог рассчитывать на большее. Теперь «Юнайтед» будет нужно забивать, а значит, играть от себя, и с этим могут возникнуть проблемы – манкунианцы достаточно некомфортно себя чувствуют в позиционных атаках», — отмечает Артур Петросьян.

«Итальянцы же вряд ли будут форсировать события – скорее, они отдадут инициативу и будут ждать своих шансов. Первая игра показала, что, когда они включают скорости в момент перехода от обороны к атаке, у англичан сразу возникают проблемы, — подчеркивает Петросьян. К тому же у хозяев поправились Ребич, Чалханоглу и Эрнандес, и, вполне вероятно, вернется в строй Ибрагимович».

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы между этими командами был зафиксирован результат 1:1.

Источник: РБ

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