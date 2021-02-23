Артур Петросьян: «Лацио» явно на ходу, «Баварии» будет непросто»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Лацио» – «Бавария». Встреча состоится 23 февраля, начало в 23:00 по московскому времени.

«Не думаю, что «Баварии» будет просто. После возвращения с клубного чемпионата мира мюнхенцы не выиграли в двух матчах бундеслиги, пропустив в них пять мячей. Помимо всего прочего, конечно, сказывается потеря Мюллера, одного из самых полезных игроков баварцев нынешнего сезона, — отмечает Петросьян. — Отсутствие Павара, который, как и Мюллер, подцепил ковид, травмированных Гнабри и Косты тоже может сказаться. Как и очередное появление на правом фланге обороны двухметрового Зюле».

«У «Лацио» восемь побед в последних десяти матчах. Римляне явно на ходу, они забивают в 27 играх подряд и наверняка будут иметь шансы даже в матче против клубного чемпиона Европы и мира», — подчеркивает Артур Петросьян.

В состоявшихся ранее первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов были зафиксированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4, «РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2, «Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1, «Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:3.

Источник: РБ

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