Артур Петросьян: «Ливерпуль» не проиграет «Арсеналу» и обе команды забьют»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Ливерпуль» — «Арсенал». Игра состоится 28 сентября, начало в 22:00 по московскому времени.

«Меньше года прошло после назначения Артеты в «Арсенал», а испанцу удалось многое изменить. Во-первых, команда стала лучше в организации, во-вторых, перестала тушеваться против физически крепких соперников, что ранее регулярно происходило. В-третьих, Артета психологически изменил своих подопечных. Команда перестала тушеваться в матчах с грандами. За последние пару месяцев «Арсенал» взял два трофея, переиграв в финале Кубка Англии «Челси» и в матче за Суперкубок «Ливерпуль», — рассказывает Артур Петросьян.

«Кроме того, за те же два месяца «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии и «Ливерпуль» в чемпионате. Это история не про «Арсенал», которого мы привыкли видеть, теперь эта команда умеет играть с любым соперником. Кроме того, это тактически гибкая команда. Во всех четырех перечисленных матчах «Арсенал» владел мячом от 20 процентов до 40 процентов максимум. Сложно было бы представить подобный стиль игры времен Венгера, Эмери или Юнгберга. Теперь «Арсенал» вот такой вот универсальный коллектив, который может все, — продолжает журналист. — Уже давно не приходилось петь дифирамбы «Арсеналу». Если совсем недавно он был настоящим посмешищем, то сейчас это интересная команда, на которую интересно смотреть. Одно из главных, что удалось сделать Артете — это уговорить главную звезду Обамеянга остаться в команде. Африканец хотел уходить и не собирался продлевать контракт, но, убедился, что прогресс есть и клуб превратился в коллектив, который способен завоевывать трофеи. Поэтому он остался. Это один из главных успехов Артеты на посту главного тренера».

«Что касается «Ливерпуля», то в последние пару лет мы привыкли связывать большие ожидания с игрой мерсисайдцев. Когда это не случается, то мы разочаровываемся. В последние несколько недель это происходит. Да, «Челси» был обыгран, но не сказать, что уверенно. Только после того, как в меньшинстве остался «Челси», «Ливерпулю» стало легче играть и пошли голы. В принципе, претензий пока хватает: и по движению, и по обороне, и по игре без мяча. За счет индивидуального мастерства некоторых игроков «Ливерпуль» добывает победы, — говорит Петросьян. — Добавление такого полузащитника в центр поля как Тьяго — это большой плюс как для самого «Ливерпуля», так и для всей Премьер-лиги. Другого такого игрока в АПЛ просто нет. Думаю, будет прибавлять «Ливерпуль». Насколько быстро — время покажет, но пока шероховатости видны».

«Что касается конкретно этого матча, то «Ливерпуль» будет владеть преимуществом территориальным и игровым, особенно, если Тьяго окажется в стартовом составе. По владению тут вопросов не возникает, а касаемо ставок — обе команды тут отличатся, при этом «Ливерпуль» не проиграет. «Ливерпуль» далек от идеала в игре без мяча, а «Арсенал» как раз таки против вот таких команд сейчас играет хорошо. Учитывая наличие Обамеянга и других исполнителей, которые хороши в контр атакующем стиле, то можно ожидать, что свои моменты реализует. «Ливерпуль» также будет создавать немало», — отмечает Артур Петросьян.

«По угловым, думаю, «Ливерпуль» будет иметь преимущество. Во всех, кроме одного матча, «Арсенал» проиграл по угловым. Все говорит о том, что если «Ливерпуль» будет владеть преимуществом, то больше шансов будет на угловые. В двух первых турах «Ливерпуль» подал 20 угловых. Мне кажется, что шансы велики на то, чтобы минимум семь мерсисайдцы подадут».

«Арсенал» и «Ливерпуль» имеют по 6 очков после двух матчей АПЛ. Лидируют в турнире «Лестер» и «Эвертон», у которых по 9 очков после трех туров.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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