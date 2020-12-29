Артур Петросьян: «Ливерпуль» в матче с «Ньюкаслом» осечки не допустит»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Игра состоится 30 декабря, начало в 23:00 по московскому времени.

«Ньюкасл» – самая проблемная команда декабря в Англии – уже четыре матча не выигрывает, за это время проиграла крупно «Лидсу» 2:5, вылетела из Кубка лиги, проиграв «Брентфорду» из Чемпионшипа. Одна из причин происходящего – эпидемия коронавируса, настигшая команду. Сразу несколько основных игроков выпало, но ни клуб, ни Стив Брюс не назвали игроков, которых эта напасть сразила, — рассказывет Артур Петросьян. — Он только сказал, что в шоке от того, какие серьезные последствия Covid может оказывать на молодых и здоровых игроков. Если прикинуть, то можно понять, что одним из таких игроков является Сен-Максимен, а это лучший ассистент команды по итогам прошлого сезона, один из лучших бомбардиров. Без того не хватавшая звезды с небес команда получила такие серьезные проблемы. Мягко говоря, «Ньюкасл» не впечатляет своей игрой. В прошлом туре «Сити» выиграл у него 2:0, но будь команда Гвардиолы понастойчивее, то могла вполне забивать 5–6 мячей.

Еще один интересный факт – до прошлого тура вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу лидировал во всей АПЛ по количеству сейвов. Это говорит не о крутости англичанина, а сколько о том, как не здорово «сороки» действуют без мяча».

«Что касается «Ливерпуля», то он неожиданно не смог выиграть у «Вест Бромвича». Но судя по первому тайму, все у мерсисайдцев хорошо, они играли в свое удовольствие, забили один мяч и могли забивать еще, но… Даже не возникало ни у кого из игроков сомнений, что все будет доведено до победы и просто никто не хотел слишком перенапрягаться. А после перерыва, как это с «Ливерпулем» частенько случается в этом сезоне, они включили энергосберегающий режим и за это поплатились. Мне кажется, что должна последовать реакция на этот казус. В заключительном матче года, как я думаю, «Ливерпуль» сыграет собранно и на этот раз осечки не допустит», — считает Артур Петросьян.

«Я бы не заострял внимание на том, что травму получил Матип. Мне кажется, что его отсутствие не скажется на этом конкретном матче. Здесь будет подавляющее преимущество «Ливерпуля» по всем параметрам, в том числе и по владению мячом. Соответственно, особого напряжения, как мне кажется, у ворот «Ливерпуля» не будет. «Ливерпуль» должен побеждать достаточно легко».

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ. Команда Юргена Клоппа имеет в своем активе 32 очка после 15 матчей. «Ньюкасл» занимает 15-е место, после 14 игр у «сорок» 18 баллов.

Источник: РБ

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