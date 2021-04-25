Артур Петросьян: «МанСити» не сумел взять покер из трофеев, команда попробует сделать хет-трик»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Кубка Английской лиги сезона-2020/21 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Игра состоится 25 апреля, начало в 18:30 по московскому времени.

«У «Манчестер Сити» уже не получилось выиграть покер из трофеев, команда попробует сделать хет-трик. При Моуринью «Тоттенхэм» был самой безвольной командой. В нас еще живет стереотип, что если команда Моуринью забивает, то отобрать у нее очки практически невозможно. Но «шпоры» под руководством португальца, ведя в счете, потеряли больше всего очков – на 20-м месте по этому показателю, — рассказывает Артур Петросьян. — Но португалец ушел, и в первой же игре, что было ожидаемо, все перевернулось. «Шпоры» пропустили первыми от «Саутгемптона», но одержали волевую победу, заиграв чуть ли не в лучший свой футбол, уступая в счете. В плане морального состояния команды можно отметить, что наметился некий психологический подъем».

«Исполняет обязанности тренера в «Тоттенхэме» Райан Мейсон. К нему уже есть вопросы даже по одной игре – по тактическим решениям, по заменам. Несколько спорных решений он принял по ходу матча, так что «Тоттенхэм» будет больше надеяться на исполнительское мастерство своих игроков, — подчеркивает Петросьян. — Если еще Кейн добавится в финале, то будет все неплохо. Сон неплохо смотрелся, Бейл был признан игроком матча. Ло Сельсо и Бейла тренер убрал с поля как раз в те моменты, когда они решали на поле все. Это было самое непонятное решение».

«Что касается «Сити», то он пропускает в пяти матчах подряд. Вряд ли Гвардиола этим доволен. Он упустил возможность взять трофей, проиграв «Челси» в полуфинале Кубка, заслуженно проиграл, потеряв еще Де Брейне. Мы привыкли, что игры грандов, особенно в этом сезоне, не получаются результативными, но мне кажется, что сейчас все говорит за то, что голы мы можем увидеть. «Тоттенхэм» сейчас находится на моральном подъеме, многое получалось у команды. Бейл после матча сказал, что команда, которая обладает таким набором игроков, должна играть в более атакующий футбол, что команда и продемонстрировала в первой же игре без португальца. Это вертелось на языке у многих, кто наблюдал за игрой «Тоттенхэма», который ничего интересного не демонстрировал, — говорит Петросьян. — «Тоттенхэм» не будет играть закрыто, а «Манчестер Сити» не умеет играть не во владение, а это приводит к проблемам у своих ворот. Если говорить о фаворите, то это «Сити», но думаю, что обе команды здесь отличатся. «Сити» не проиграет и обе забьют».

Источник: РБ

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