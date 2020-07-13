Артур Петросьян: «МЮ» продолжит бороться за место в Лиге чемпионов»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/20 Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». По его словам, «МЮ» возьмет три очка в этой встрече.

«МЮ» сейчас одна из самых зрелищных команд в АПЛ. Мало кто мог подумать туров 15 назад, что команда Сульшера будет дарить людям удовольствие своей игрой, а именно это сейчас и происходит, — говорит Артур Петросьян. — Три подряд крупных победы, многое стало получаться, отлично нападение, Погба вернулся в центр поля, сформировав отличный дуэт с Матичем, забил впервые с апреля прошлого года. Бруно Фернандеш перед ними здорово вписался – в феврале дебютировал за «МЮ», но уже стал лучшим ассистентом в команде. В плане игры у «МЮ» сейчас все в порядке, команда продолжает прогрессировать. Если удастся избавиться от балласта и сделать пару точечных приобретений, то «Юнайтед» может претендовать минимум на первую четверку в следующем сезоне».

Петросьян отмечает: «Если что-то вдруг не получается у этой команды, то всегда приходят на помощь люди в черном, как это было в предыдущем матче. «Астон Вилла» здорово смотрелась первые полчаса, у «Юнайтед» мало что получалось, но на пустом месте поставили пенальти. Видеоассистенты подтвердили и назначили пенальти непонятно за что. Словом, даже если вдруг что-то не идет, то находятся те, кто помогут».

«Что касается «Саутгемптона», то это одна из лучших по своей игре команд после рестарта сезона. Команда здорово смотрится физически, отлично работает прессинг – все то, чем славились «святые» в свои лучшие времена, это все работает. Мне кажется, что «Саутгемптон» бой здесь даст, но, скорее всего, «МЮ» здесь победит, но вполне возможно что пропустит. «Саутгемптон» бойкая команда, она нервы потреплет. Свои три очка «МЮ» возьмет, продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов, но пропустит», — подчеркивает футбольный журналист.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 58 очками. «Саутгемптон» 12-й с 44 баллами. На первом месте в АПЛ – «Ливерпуль», который досрочно выиграл чемпионское звание, у команды Юргена Клоппа 93 балла.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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