Артур Петросьян: «Никто и никогда не бил столько пенальти как «МЮ»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Фаворитом в этой встрече является команда Оле-Гуннара Сульшера.

«Не успела АПЛ вернуться, как ей уходить. Вернется она аж 12 сентября, т.е. полтора месяца нам жить без любимого чемпионата. Но расстраиваться не будем, так как уже через две недели снова нас порадует РПЛ, а 1 августа стартует ФНЛ если что. «Лестер» — «МЮ» — матч, о котором мы говорим. «Лестеру» нужно побеждать, ничья устроит «лис» только в случае поражения «Челси» в матче с «Вулверхэмптоном». «Юнайтед» здесь устроит ничья», — рассказывает Артур Петросьян.

«Лестер» не очень здорово, мягко говоря, проводит постпандемийный отрезок – всего 2 раза победила за это время команда с 9 попыток. В целом, игра не такая, к которой мы привыкли, какой она была в первой половине чемпионата. Чем это можно объяснить? Прежде всего, отсутствием трех ключевых игроков – Чилуэлла, Перейры и Мэддисона. Это три игрока, которые создавали 85-90% атакующих действий команды. Весь конструктив исходил от них. Понятно, что все внутрикомандные механизмы нарушились после того, как они в одночасье получили травмы.

Проблемы стали заметны, в первую очередь в созидании. Кроме того, дисквалифицирован по-прежнему Сеюнджю – лучший защитник «Лестера». Вместо него против «МЮ» сыграет 36-летний 100-килограмовый Уэс Морган. Думаю, что проблемы у «Лестера» здесь будут. Боюсь, что победить здесь им не удастся – в лучшем случае зацепят ничейку», — продолжает Петросьян.

«Про «Юнайтед» много в последнее время говорили. Да, последние две игры не очень удались манкунианцам, но это все та же интересная, быстрая и молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Думаю, что здесь можно ее считать фаворитом. Скорее всего, желаемого она добьется. Не надо также забывать про судейский фактор – 13 раз назначали пенальти в пользу «МЮ» в этом сезоне, что является рекордом АПЛ. Никогда и никому столько не назначали 11-метровых течение одного сезона. К слову сказать, в прошлом сезоне «Юнайтед» тоже был в лидерах – 12 раз им ставили пенальти. Это еще один довод в пользу «Юнайтед» в этом решающем для них матче.

Если говорить о ставках, то можно поставить на Х2 и тотал меньше 3,5. Скорее всего, второй тайм будет результативнее первого, по причине того, что это будет по сути кубковое противостояние. В первом тайме будут осторожно действовать соперники, а после перерыва, когда одной из них нужно будет непременно забивать, игра должна раскрыться и моментов будет больше, — подчеркивает футбольный журналист.

Третье, на что здесь хочется обратить внимание, «Лестер», по причинам, которые я уже озвучил, изменился стилистически. Если раньше чаще атаковали флангами «лисы», проводили быстрые атаки и контратаки, то сейчас, из-за того, что проблемы с конструктивом стали возникать, они больше стали возиться с мячом, пытаться что-то созидать, что стало отражаться на статистике. Это потенциально тот матч, в котором букмекеры могут дать неточные котировки. Возможно, они посчитают «Юнайтед» фаворитом по этому показателю, а мне кажется, что «Лестер» сейчас фаворит. Скорее всего, «лисы» здесь будут владеть мячом больше».

Напомним, что «МЮ» после 37 туров занимает 3-е место в таблице АПЛ с 63 баллами. Такое же количество очков у «Челси», располагающийся на 4-й позиции. У «Лестера» — 62 очка и 5-е место в таблице. «Вулверхэмптон» с 59 очками – на 6-м месте. Победителем АПЛ в этом сезоне досрочно стал «Ливерпуль», у которого 96 очков. 2-е место – у «МанСити» — 78 баллов.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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