Артур Петросьян: «По потерянным очкам «МанСити» уже лидер АПЛ»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ сезона-2020/21 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Эта перенесенная игра 1-го тура состоится 20 января, начало в 21:00 по московскому времени.

«Если бы не коронавирусная напасть, свалившаяся на «Астон Виллу», десять основных игроков, угодивших на карантин, и 19 дней без футбола, можно было бы рискнуть предположить, что бирмингемцы дадут бой. Но судьба сложилась иначе, и теперь кажется, что шансы команды Дина Смита здесь близки к нулевым», — говорит Артур Петросьян.

«Сити» между тем одержали восьмую победу кряду. В четырех последних играх они не пропускают, а в последней наконец-то победили крупно – последний раз в матче АПЛ они крупно выигрывали аж в ноябре, — продолжает журналист. — Команда Гвардиолы хорошо двигается, эффективна впереди, а Де Брейне отмечается результативными передачами уже в трех играх кряду. Не думаю, что что-то может здесь помешать «Сити» одержать уверенную победу. К слову, по потерянным очкам они уже лидеры АПЛ, и наверняка лишь упрочат свое положение».

Напомним, «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ с 35 очками после 17 игр, выше «горожан» располагается «МЮ» с 37 баллами после 18 игр, а также «Лестер» — 38 (19). «Астон Вилла» занимает 11-е место с 26 очками.

Источник: РБ

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