Артур Петросьян: «Реал» пока выглядят несуразно»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе B Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Реал» Мадрид — «Шахтер». Игра состоится 21 октября в Мадриде, начало в 19 часов 55 минут.

«Пусть не смущают три победы в последних четырех матчах у «Реала». Мадридцы пока выглядят так же несуразно, как и их каталонские друзья. Играют от силы на 50 процентов от своих возможностей. И вопрос в том, наберут ли они вообще остальные 50 или же совокупность факторов вроде отсутствия должной предсезонки и сумасшедшего графика игр так и не позволит команде Зидана, как и некоторым другим топ-клубам, выйти на свой уровень», — отмечает Артур Петросьян. В последнем туре «Реал» проиграл дома «Кадису» 0:1, позволив ему и нанести больше ударов в створ, и создать раза в три больше голевых моментов».

«Шахтер» тоже пока не так убедителен, как в прошлом сезоне, но это по-прежнему солидная команда, способная играть в качественный футбол. Проблема в том, что из-за многочисленных положительных результатов тестов на коронавирус последние матчи команда проводила без целого ряда ведущих игроков и, по сути, без скамейки. Аналогичная ситуация ожидается и в Мадриде, — говорит Петросьян. — Есть опасения, что если до перерыва «горняки» сумеют более или менее противостоять хозяевам, то на второй тайм их не хватит».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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