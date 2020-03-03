Артур Петросьян: «Сейчас «Спартак» кажется более вероятным полуфиналистом Кубка России»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА. Игра состоится 4 марта.

«Да, «Спартак» по-прежнему в нижней части турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА борется за Лигу чемпионов, но вряд ли это имеет значение перед этим конкретным матчем. Во-первых, это дерби, а во-вторых, сейчас на первый план выходит состояние, в котором команды вошли из зимних каникул в продолжение сезона», — считает Артур Петросьян. — И вот это самое состояние, как показалось по прошедшему туру, у «Спартака» лучше. Красно-белые хороши и физически, и тактически. Как показалось, они прибавили за зиму в плане организации, Зобнин объемом работы напомнил себя лучших времен. У своих ворот они почти ничего не позволили сделать «Динамо», а впереди были эффективными при реализации».

«ЦСКА же, играя с «Уралом», и сопернику позволил явно больше того, что должен был позволить, и нужный уровень интенсивности не продемонстрировал. Их игра закончилась вничью, но даже если бы гости выиграли, это не выглядело бы незакономерным результатом», — отмечает футбольный журналист.

«Так что прямо сейчас «Спартак» кажется более вероятным полуфиналистом Кубка, что вовсе не означает, что через месяц с небольшим, когда дерби состоится уже в рамках РПЛ, красно-белые также будут выглядеть предпочтительнее», — заявил Артур Петросьян.

В остальных матчах ¼ финала Кубка России встречаются: «Ахмат» — «Зенит» (4 марта), «Шинник» — «Урал» (4 марта), «Химки» — «Торпедо» (5 марта).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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