Артур Петросьян: «Тоттенхэм» Моуринью работает отлично»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на центральный матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Челси» — «Тоттенхэм». Игра состоится 29 декабря, начало в 19:30.

«Всегда нелегко прогнозировать матчи с участием команд, находящихся на ходу. У «Челси» уже шесть побед подряд, но справедливости ради надо уточнить, что среди этих шести соперников только «Краснодар» оказал какое-то сопротивление, даже несмотря на крупное поражение. Остальные соперники серьезного сопротивления не оказали. По-настоящему серьезные испытания команде Лэмпарда только предстоят. Только после них можно будет судить об истинной силе строящейся команды», — рассказывает Артур Петросьян.

«Что касается «Тоттенхэма», то я слишком много раз хвалил его за последнее время, но он этого заслуживает. У «Тоттенхэма» пять побед подряд, а если не считать единственного за последние месяцы поражения в Лиге Европы, где «Тоттенхэм» играл вторым составом, то уже 15 или 16 матчей «Тоттенхэм» не проигрывает. Все работает у Моуринью, отличная середина поля в составе трех мощных центральных полузащитников – Ндомбеле, Сиссоко и Хойберг. Приятно посмотреть на то, как команда движется, как она работает без мяча, все выгрызает в центре поля и грамотно проводит контратаки. При этом, команда практически никогда, встречаясь с равными соперниками, мячом не владеет больше соперника», — продолжает журналист.

«Первое, на что здесь стоит обратить внимание, это на владение мячом. Почти не сомневаюсь, что «Челси» будет владеть мячом больше, независимо от того, как будет изменяться счет. Но, мне кажется, что «Тоттенхэм» на данный момент более готовая команда, способная играть с любыми соперниками, более тактически вариативная и грамотная. Здесь шансы на ничейный исход выше среднестатистических».

Напомним, что «Тоттенхэм» и «Челси» — соседи в таблице АПЛ после девяти матчей. «Шпоры» на один балл выше «синих» — 20 баллов против 18, соответственно, второе и третье место в табели и о рангах. Лидирует в АПЛ – «Ливерпуль», у которого 21 балл, но после 10 игр.

Источник: РБ

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