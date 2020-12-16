Артур Петросьян: «Тоттенхэм» находится в лучшем состоянии, чем «Ливерпуль»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Игра пройдет 16 декабря, начало в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — центральный долгожданный матч АПЛ. У мерсисайдцев с виду вроде бы все хорошо, команда идет вверху турнирной таблицы, проиграла всего раз, в Лиге чемпионов финишировала на первом месте с отрывом, но если приглядеться, то проблемы есть, их немало. Касается это не только игры, но и кадров, — рассказывает Артур Петросьян. — Последний матч с «Фулхэмом», который «Ливерпуль» не выиграл, команда заканчивала с парой центральных защитников Хендерсон – Фабиньо. Матип получил повреждение, добавился в лазарет к Ван Дейку и Джо Гомесу. Получается, что на центральный матч команд остается практически без центральных защитников. Скорее всего, Фабиньо снова сыграет и, скорее всего, выйдет Филлипс, опыта у которого не так много – всего две игры за «Ливерпуль» он провел в этом сезоне».

«В игровом плане проблемы тоже видны. Впереди все не так остро. Мане уже 8 игр не забивает, по хG он в 2,5 раза хуже действует, чем в прошлом сезоне. Фирмино забил всего 2 мяча, Салах забил 10, но половину из них с пенальти. Казалось бы, Жота пришелся очень кстати своим появлением, освежил игру «Ливерпуля» в нападении, добавив ей остроты и вариативности, но и он травмировался. Его тоже в ближайшие пару месяцев не будет, так что «Ливерпулю» будет нелегко», — убежден Петросьян.

«Тоттенхэм» демонстрирует чемпионскую игру в этом сезоне, как обычно это бывает в чемпионских командах Моуринью. Практически безупречно действует «Тоттенхэм» в игре без мяча, у него мощный центр поля. Хороша команда в контратаках – Сон с Кейном очень хорошо взаимодействуют. По количеству голов, созданных этими двумя футболистами, «Тоттенхэм» уже побил несколько рекордов, — отмечает футбольный журналист.

Пока не видно проблем у «Тоттенхэма». Физически команда действует не очень энергозатратно – видимо, в этом один из ключей успеха. Все работает. Я бы не делал проблемы из последней игры, где «Тоттенхэм» не смог выиграть у «Кристал Пэлас», так как играла команда как всегда хорошо. «Шпоры» забили мяч и в энергосберегающем режиме действовали оставшееся время. Обычно забитый мяч – это гарантия победы для команд Моуринью, но «Кристал Пэлас» в последнее время прибавил, Заа вернулся и т.д., и т.п. Кое-как «Пэлас» свой мяч забил и победу у «Тоттенхэма» отобрал. Но я не думаю, что это большая проблема для «Тоттенхэма».

Исходя из вышесказанного, кажется, что именно «Тоттенхэм» находится в лучшем состоянии, чем «Ливерпуль». Наверное, сейчас хороший момент для того, чтобы 65-матчевая беспроигрышная рекордная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» в чемпионате Англии прервалась».

У «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» одинаковое количество очков в таблице АПЛ после 12 матчей – по 25 баллов. Обе команды на пару лидирует в турнире. Далее следует «Лестер» — 24 балла, «Саутгемптон» — 23, которые также провели по 12 встреч, а потом идет «Челси» — 22 (после 13 игр).

Источник: РБ

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