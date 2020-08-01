Артур Петросьян: «В финале Кубка Англии «Челси» не проиграет»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Кубка Англии сезона-2019/20 «Арсенал» — «Челси». Матч пройдет 1 августа в Лондоне на «Уэмбли».

«Финал Кубка Англии, древнейший турнире, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал». Что касается «Арсенала», то в последнее время «канониры» одержали две громкие победы. В полуфинале обыграли «Манчестер Сити», а в чемпионате — «Ливерпуль». Команда в этих матчах владела мячом 29 и 31 процентов времени. Соответственно можно сделать вывод, в каком стиле играла команда — отдала мяч и впереди забила все, что могла. В таком нестандартном для «канониров» стиле Артета предпочитает играть против больших команд в больших матчах. Пока он добивается результата», — рассказывает Артур Петросьян.

«Да, мы не привыкли видеть «Арсенал» таким. Даже до Венгера он не играл в таком стиле. Но на данный момент — это единственный вариант, при котором можно добиться результата. В других играх, когда «Арсенал» раскрывается, он неизменно пропускает. Ошибается оборона, в центре поля регулярны провалы. Мне очевидно, что Артета изберет именно такую тактику, — продолжает журналист.

Что касается «Челси», то у команды также были две знаковые победы над «Сити» и «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Причем оба раза команда играла с позиции силы. Даже в матче с «Сити» «Челси» активно атаковал и не боялся грозного соперника. Если говорить в целом о сезоне, то «Челси» больше заслуживает победы в финале, — отмечает Петросьян. — Это более сбалансированная команда, более тактически гибкая, более интересная и более перспективная. Здесь у меня фаворит «Челси». Что касается ставок, то «Челси» — обладатель Кубка. Если брать статистические ставки, то «Челси» будет больше владеть мячом. Касательно исходов, мне приглянулась здесь ставка на то, что «Челси» не проиграет, при том, что обе команды забьют. «Арсенал» точно будет иметь что-то впереди, команда эффективно действует в атаке. «Челси» также должен реализовывать свои моменты. Поэтому обе команды забьют, а «Челси» не проиграет».

Напомним, что в завершившемся турнире АПЛ «Челси» занял 4-е место, а «Арсенал» финишировал на 8-й позиции.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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