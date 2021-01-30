Артур Петросьян: «В матче «Арсенал» — «МЮ» к победе будут ближе «канониры»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 30 января, начало в 20:30 по московскому времени.

«Если не считать поражение в матче с «Саутгемптоном» на Кубок, которым Артета на удивление решил пожертвовать, все у «канониров» в последнее время неплохо с игрой. Пять побед в последних шести турах у лондонцев, причем в последнем они переиграли все тот же «Саутгемптон» 3:1, играя без Обамеянга. Команда смотрелась резво и легко, хорошо двигалась, много создавала. В общем, произвела более чем приятное впечатление», — отмечает Артур Петросьян.

«МЮ» разочаровал игрой против «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы не просто проиграли на «Олд Траффорд» замыкающей турнирную таблицу команде, но и выглядели при этом достаточно посредственно – безынициативно, сумбурно и несколько лениво. Возможно, дело было в настрое или игроки слишком переоценили свои силы после победы в Кубке над «Ливерпулем», — продолжает Артур Петросьян. — Мне кажется, игра должна получиться вполне интересной. Хозяева будут больше держать мяч, гости – контратаковать. Скорее всего, преуспеют в завершающих стадиях атак и те другие, а к победе ближе будут «канониры».

В таблице АПЛ «МЮ» находится на втором месте с 40 очками после 20 матчей, «Арсенал» — на девятой позиции с 30 баллами также после 20 игр. Лидер турнира – «МанСити» — 41 очко в 19 играх.

Источник: РБ

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