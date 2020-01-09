«Атлетико» победил «Барселону» и встретится в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

«Атлетико» одолел «Барселону» со счетом 3:2 в полуфинале Суперкубка Испании. В решающем матче за трофей команда Диего Симеоне сыграет с «Реалом». Финальная встреча состоится 12 января.

Все мячи в полуфинале «Атлетико» — «Барселона» были забиты во втором тайме. Мадридцы повели в счете после удара Коке – 1:0. Однако очень быстро каталонцы отыгрались. Лео Месси после скидки Луиса Суареса прорвался через частокол защитников и точно пробил с правой ноги – 1:1. «Барселона» поймала кураж, вскоре Месси забил еще раз, но после видеоповтора мяч был отменен – из-за игры нападающего рукой. Однако «Барса» все-таки вышла вперед – Антуан Гризманн головой добил мяч в сетку после сейва Облака – 1:2. Так Гризманн впервые забил своей бывшей команде.

Любопытно, что тут же каталонцы разыграли шикарную комбинацию Месси-Видаль-Пике, но судья опять не засчитал гол, отменив взятие ворот. А дальше на первый план вышел форвард «Атлетико» Альваро Мората, вначале он реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Нето против Витоло – 2:2. А потом тот же Мората вывел один на один Анхеля Корреа, который переиграл голкипера – 3:2.

Так «Атлетико» впервые за время руководства командой Диего Симеоне забил три мяча «Барселоне». Теперь в финале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с «Реалом», который накануне победил «Валенсию» (3:1).

Источник: еженедельник «Футбол»

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