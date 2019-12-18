«Барселона» и «Реал» обошлись без голов в «эль класико». Такого не случалось целых 17 лет

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании двух лидеров испанского чемпионата «Барселоны» и «Реала» завершился со счетом 0:0. Мадридцы не могут победить в «эль класико» уже пять игр подряд.
Этот матч должен быть состояться в октябре, но был перенесен из-за беспорядков в Барселоне. К игре обе команды подошли с одинаковым количеством очков в таблице. После 16 встреч у каталонцев и мадридцев было по 35 очков. В самый последний момент выяснилось, что «Барселона» не сможет рассчитывать на Серхио Бускетса, у которого поднялась температура. В итоге на месте опорного полузащитника вышел Иван Ракитич.
🏟 #ElClásico attendance: 9️⃣3️⃣,4️⃣2️⃣6️⃣❗️
Thanks, culers, for coming out to Camp Nou to support the team! pic.twitter.com/s0wZTWnD0p
— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2019
«Реал» на протяжении всего матча выглядел ярче и мобильнее. Мадридцы активно прессинговали хозяев, мешая им разыгрывать мяч от ворот. «Барселона», лишившись своего козыря – раскатывания мяча на своей половине поля, вынуждена была выходить из обороны в атаку через передачи голкипера Тер Штегена.
«Реал» первым упустил отличный шанс открыть счет. Мяч после удара Каземиро на 18-й минуте летел в уже оставленные Тер Штегеном ворота, но голкипера подстраховал Пике. Почти зеркальный момент спустя пятнадцать минут создала «Барселона»: на пути мяча, пущенного Месси встал Рамос.
В таком же ключе продолжилась игра и во втором тайме. «Реал» продолжал прессинговать, а «Барселона» старалась отвечать контрвыпадами, иногда затяжными. Однако у Месси игра в этот день не пошла. Гризманн старался, но в ключевые моменты удары у него тоже не получались. Ближе к концу встречи количество единоборств увеличилось. Любопытно, что игроки хозяев в этой встрече совершили три фола и все они были наказаны желтыми карточками.
На 55-й минуте встреча была приостановлена из-за того, что болельщики стали бросать на поле надувные мячи, но потом возобновилась.
Футболисты в оставшееся время действовали очень внимательно, стараясь не допустить ошибок. И в итоге игра так и закончилась вничью, впервые за 17 лет. В последний раз аналогичный результат был зафиксирован в ноябре 2002 года, также на «Ноу Камп».
🏁 FP: @FCBarcelona_es 0-0 @RealMadrid#Emirates | #ElClasico pic.twitter.com/2cNl4aGzAm
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 18, 2019
Кроме того, «Реал» уже на протяжении 5 матчей не может победить «каталонцев: три поражения и две ничьих. Следующее «эль класико» пройдет в марте.
В турнирной таблице испанского чемпионата сохранилось двоевластие. У «Барселоны» и «Реала» — по 36 баллов.
Ла Лига. Перенесенный матч. 10-й тур
«Барселона» – «Реал» Мадрид — 0:0.
18 декабря. «Ноу Камп». Судья Алехандро Хосе Эрнандес.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).
«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 90), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.
Предупреждения: Ракитич 21, Суарес 40, Лангле 45, Каземиро 66, Бэйл 70, Иско, 76, Рамос, 78, Бэйл, 90.
Источник: еженедельник «Футбол»