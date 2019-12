«Барселона» и «Реал» обошлись без голов в «эль класико». Такого не случалось целых 17 лет

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании двух лидеров испанского чемпионата «Барселоны» и «Реала» завершился со счетом 0:0. Мадридцы не могут победить в «эль класико» уже пять игр подряд.

Этот матч должен быть состояться в октябре, но был перенесен из-за беспорядков в Барселоне. К игре обе команды подошли с одинаковым количеством очков в таблице. После 16 встреч у каталонцев и мадридцев было по 35 очков. В самый последний момент выяснилось, что «Барселона» не сможет рассчитывать на Серхио Бускетса, у которого поднялась температура. В итоге на месте опорного полузащитника вышел Иван Ракитич.

🏟 #ElClásico attendance: 9️⃣3️⃣,4️⃣2️⃣6️⃣❗️

Thanks, culers, for coming out to Camp Nou to support the team! pic.twitter.com/s0wZTWnD0p

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2019