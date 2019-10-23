«Барселона» сыграет с «Реалом» 18 декабря

Королевская футбольная федерация Испании утвердила дату проведения матча 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом». Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

Матч «Барселона» – «Реал» перенесли с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Руководство Ла Лиги выступало за проведение матча 4 декабря, но в итоге согласилось с датой, которую выбрали «Барселона» и «Реал».

После 9 туров «Барселону» и «Реал» разделяет турнирной таблице чемпионата Испании одно очко. Каталонцы располагаются на первой строчке с 19 баллами, «Реал» разместился на втором месте.

Источник: Федерация футбола Испании

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