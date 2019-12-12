«Барселона» заработала 166,5 млн евро от реализации телеправ

Испанская Ла Лига раскрыла данные о доходах от реализации телевизионных прав в сезоне-2018/19. Больше всех заработала «Барселона», следом идет «Реал», на третьей позиции – «Атлетико».

Испанские клубы распределят между собой 1,42 миллиарда евро, по итогам сезона-2017/18 эта сумма составляла 1,325 млрд.

На первом месте расположилась «Барселона» – 166,5 миллиона евро. Это на 11,2 млн больше, чем у занявшего 2-е место «Реала» (155,3 млн). Третье место у «Атлетико» (119,2 млн), четвертое – у «Севильи» (80,1 млн). Последнее место в импровизированной турнирной таблице у «Уэски» — 44,2 млн.

Любопытно, что все клубы второго испанского дивизиона в общей сложности получили 206 млн евро.

Источник: AS

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