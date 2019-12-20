«Барселона» заработала в прошлой Лиге чемпионов больше всех, а ЦСКА опередил все российские клубы

УЕФА назвал суммы, которые заработали европейские клубы, выступавшие в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19. Из российских клубов больше всех получит ЦСКА – 37,9 млн евро, армейцы заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, но дважды победил «Реал».

Клубы, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 и в плей-офф, а также участники матча за Суперкубок УЕФА получили более 1,976 миллиарда евро, что значительно больше 1,412 миллиарда, выплаченных по итогам сезона 2017/18. Больше всех заработали полуфиналист «Барселона» (117,7 миллиона евро), обладатель трофея «Ливерпуль» (111,09 млн) и финалист «Тоттенхэм» (101,6 млн). «Ювентус» получит 95,5 млн, «Манчестер Юнайтед» – 93,4 млн, «Манчестер Сити» – 93,2 млн, «ПСЖ» – 85,8 млн, «Атлетико» – 85,6 млн, «Реал» – 85,3 млн, «Бавария» – 82,8 млн.

ЦСКА, занявший четвертое место в группе, но одержавший две победы над «Реалом» и сыгравший вничью, получил 37,09 млн евро.«Локомотив» заработал 23,3 млн евро. Москвичи выиграли один матч и потерпели пять поражений, замкнув свою группу.168 тысяч евро получил «Спартак», уступивший ПАОК в 3-м квалификационном раунде по сумме двух матчей (2:3, 0:0).

В Лиге Европы заработки гораздо скромнее. Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф Лиги Европы-2018/19, УЕФА распределил более 559,2 млн евро, что превосходит 428,1 млн, которые выплатили по итогам сезона-2017/18. Больше всех заработал победитель турнира «Челси» – 46,3 млн евро. На втором месте – финалист «Арсенал» (38,9 млн). Третьим по этому показателю стал «Айнтрахт» – 27,3 млн.

Среди российских клубов больше всех заработали, вылетевшие в 1/8 финала, «Зенит» – 12 млн евро и «Краснодар» (9,8 млн), а также «Спартак» (6,4 млн), покинувший Лигу Европу по итогам группового турнира.

Источник: УЕФА

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