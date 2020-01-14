«Барселону» возглавил Кике Сетьен, который не выигрывал ни одного трофея

«Барселона» отправила в отставку Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером каталонского клуба назначен Кике Сетьен, договор с которым заключен на 2,5 года.

Эрнесто Вальверде был уволен вскоре после поражения «Барселоны» от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии. Кандидатом на роль сменщика Вальверде считался Хави, ныне работающий в Катаре с клубом «Аль-Садд», но бывший игрок «Барсы» отказался. По неофициальной информации предлагался пост тренеру и Роналду Куману, сейчас возглавляющему сборную Голландии, но он до Евро-2020 не собирается оставлять национальную команду. В числе кандидатов назывался и экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но он также отказался.

В итоге выбор руководства «Барселоны» был остановлен на 61-летнем Энрике Сетьене Солере, который известен под именем Кике Сетьен. За свою тренерскую карьеру он работал с шестью испанскими клубами: «Расинг» Сантандер, «Полидерпотиво», «Логроньес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Реал и Бетис», а также со сборной Экваториальной Гвинеи. Из своего предыдущего клуба – «Бетиса» Кике Сетьен ушел досрочно за год до окончания контракта — после сезона 2018/19, по итогам которого команда из Севильи заняла 10-е место в Ла Лиге.

Первоначально появилась информация, что Кике Сетьен подписал соглашение с «Барселоной» по схеме 0,5 + 1 + 1, что подразумевает право клуба на расторжение контракт по итогам каждого из ближайших сезонов, что позволило бы сэкономить на компенсации в случае увольнения тренера.

В завершившемся сезоне 2018/2019 команда из Севильи финишировала на 10-м месте в Примере. Несмотря на остававшийся ещё год контракта, Сетьен объявил об уходе из «Бетиса». За всю свою тренерскую карьеру новый тренер «Барселоны» не выиграл ни одного трофея.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, у каталонце столько же очков, сколько и у «Реала» (40). В ближайшем туре «Барса» играет с «Гранадой». Также «Барселона» продолжает выступление в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала ее ждут встреча с «Наполи».

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею