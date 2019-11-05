«Бавария» выбирает главного тренера. В шорт-листе Рангник, Венгер, Тен Хаг и Аллегри

В «Баварии» после отставки Нико Ковача рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера. В шорт-лист этих специалистов входят: Ральф Рангник, Арсен Венгер, Эрик тен Хаг и Массимилиано Аллегри.

Главным претендентов считается 61-летний Ральф Рангник. Это опытный тренер, который за свою карьеру тренировал несколько команд Бундеслиги. Вместе с «Шальке» он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, правда, это было в сезоне-2010/11. Сейчас Рагник руководит спортивным отделом компании Red Bull, являясь куратором клубов с ней связанных: «РБ Лейпциг» и «РБ Зальцбург».

В числе кандидатов есть и 70-летний Арсен Венгер, известный по долгой работе в лондонском «Арсенале». Он может возглавить «Баварию» до конца нынешнего сезона, то есть на временной основе. Недавно Венгер считался кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака».

49-летний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хорошо знаком с системой «Баварии», так как три года с 2013-го по 2015-й возглавлял вторую команду мюнхенского клуба. Однако вряд ли он в данный момент покинет Амстердам.

Из всех кандидатов не владеет немецким языком только 52-летний Массимилиано Аллегри, что настораживает руководителей «Баварии». Экс-тренер «Ювентуса», приводивший туринцев к пяти «скудетто» подряд, сейчас без команды.

В Бундеслиге «Бавария» занимает 4-е место после 10 матчей. В 10-м туре мюнхенцы уступили «Айтрахту» (1:5), после чего последовала отставка Нико Ковача. В ближайшем туре «Баварии» предстоит встреча с дортмундской «Боруссией». В Лиге чемпионов мюнхенцы выступают успешнее: после 3 матчей – 9 очков и первое место в группе В. Здесь «Баварию» ждет в ближайшее время игра с «Црвеной звездой».

Источник: The Guardian

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